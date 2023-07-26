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Kerem Bürsin'den yeni imaj

Kanal D'de ekrana gelen Ya Çok Seversen dizisinde oynayan Kerem Bürsin'den yeni imaj... İşte detaylar...

Kerem Bürsin'den yeni imaj

Yeni dizisi Ya Çok Seversen’le ekranlara bomba gibi dönen ünlü oyuncu Kerem Bürsin, izleyicilerin diziye gösterdiği ilginin mutluluğunu yaşıyor.

Kerem Bürsin'den yeni imaj
İmaj danışmanı Adem Berber’e giden ve yeni saç stiliyle dikkat çeken yakışıklı oyuncu, “Her yeni proje öncesi Adem’e uğrarım. Onun uğuruna inanıyorum. İzleyicilerimize çok teşekkür ederiz. Geri dönüşler ve reytingler bizi mutlu etti. Hafsanur’la da (Sancaktutan) kimyamız tuttu. Güzel bir ekip çalışması büyük bir emek var. Bu emeğin karşılığını almak yüzümüzü güldürüyor” dedi.

Kerem Bürsin'den yeni imaj

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