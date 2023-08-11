Ünlü çift Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı evleniyor

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Modellikten oyunculuğa geçiş yapan 2011 yılının Miss Turkey'si Melisa Aslı Pamuk, Mustafa Mert Koç ile yollarını ayırmasının ardından Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Bir süredir birlikte oldukları konuşulan ve ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, aşklarını geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptıkları bir paylaşımla ilan etmişti.



Yusuf Yazıcı, Instagram hesabından şu aralar yurtdışında tatil yaptığı sevgilisinin fotoğrafını paylaşarak kalp emojisi koymuştu. Yazıcı'nın bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.



Son olarak Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın, evlilik için ilk adımı attığı ortaya çıktı. Milli futbolcu, Fransa’nın başkenti Paris’te sevgilisine evlenme teklifi etti. Pamuk (32), ilerleyen günlerde Türkiye’ye dönerken, Yazıcı (26) ise takımıyla kampa katıldı.



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