 Ünlü çift Melek Mosso ile Serkan Sağdıç nişanlandı

Bir süredir birlikte olan ünlü şarkıcı Melek Mosso ile Serkan Sağdıç evliliğe ilk adımı attı.

Şarkıcı ve Sağdıç'ın nişanından ilk kareleri sosyal medya sayfasından paylaştı.



İkiliye, tebrik mesajı yağdı.

Çift, ekim ayında evlenecek.

Serkan Sağdıç, Mosso'nun 'Kirpiklerin' adlı şarkısının klibinde rol almıştı. Klipte iki sevgiliyi oynayan çiftin arkadaşları kısa sürede aşka dönüşmüştü.

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