  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü çift Melek Mosso ile Serkan Sağdıç nişanlandı

Ünlü çift Melek Mosso ile Serkan Sağdıç nişanlandı. İşte detaylar...

Ünlü çift Melek Mosso ile Serkan Sağdıç nişanlandı

Bir süredir birlikte olan ünlü şarkıcı Melek Mosso ile Serkan Sağdıç evliliğe ilk adımı attı.

 Ünlü çift Melek Mosso ile Serkan Sağdıç nişanlandı

Şarkıcı ve Sağdıç'ın nişanından ilk kareleri sosyal medya sayfasından paylaştı.

Ünlü çift Melek Mosso ile Serkan Sağdıç nişanlandı
İkiliye, tebrik mesajı yağdı.

Ünlü çift Melek Mosso ile Serkan Sağdıç nişanlandı

Çift, ekim ayında evlenecek.

 Ünlü çift Melek Mosso ile Serkan Sağdıç nişanlandı

Serkan Sağdıç, Mosso'nun 'Kirpiklerin' adlı şarkısının klibinde rol almıştı. Klipte iki sevgiliyi oynayan çiftin arkadaşları kısa sürede aşka dönüşmüştü.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü rock müzik grubu AC/DC'nin solisti Dave Evans Nişantaşı'nda pazar günü kapalı olan pırlanta mağazası açtırdı
  Magazin

Dünyaca ünlü rock müzik grubu AC/DC'nin solisti Dave Evans Nişantaşı'nda pazar günü kapalı olan pırlanta mağazası açtırdı

Çağatay Ulusoy'a şok haber!
  Magazin

Çağatay Ulusoy'a şok haber!

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten Boğaz havası
  Magazin

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten Boğaz havası

Çağatay Ulusoy'un yeni işine çok şaşıracaksınız!
  Magazin

Çağatay Ulusoy'un yeni işine çok şaşıracaksınız!

Ankaralılar Simge Sağın'a bakın ne diye seslendi? Çok şaşıracaksınız!
  Magazin

Ankaralılar Simge Sağın'a bakın ne diye seslendi? Çok şaşıracaksınız!

Sinan Çalışkanoğlu'ndan tiyatro açıklaması
  Magazin

Sinan Çalışkanoğlu'ndan tiyatro açıklaması