  Ünlü çift Mauro Icardi ile China Suarez aşka geldi!

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi sevgilisi

China Suarez ile aşka geldi.



Çift, İtalya'ya gitti.

İkili, Milano'da çektirdiği fotoğrafları

Instagram'da paylaştı.

Icardi, sevgilisiyle öpüştüğü

kareyi de yayınladı.

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