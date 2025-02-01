  Ünlü çift Mauro Icardi ile China Suarez aşka geldi!

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi sevgilisi
China Suarez ile aşka geldi.
Çift, İtalya'ya gitti.
İkili, Milano'da çektirdiği fotoğrafları
Instagram'da paylaştı.
Icardi, sevgilisiyle öpüştüğü
kareyi de yayınladı.
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