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Ünlü çift Mauro Icardi ile China Suarez aşka geldi!

Ünlü çift Mauro Icardi ile China Suarez aşka geldi! İşte detaylar...

Ünlü çift Mauro Icardi ile China Suarez aşka geldi!

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi sevgilisi

  Ünlü çift Mauro Icardi ile China Suarez aşka geldi!

China Suarez ile aşka geldi.

Ünlü çift Mauro Icardi ile China Suarez aşka geldi!
Çift, İtalya'ya gitti.

  Ünlü çift Mauro Icardi ile China Suarez aşka geldi!

İkili, Milano'da çektirdiği fotoğrafları

  Ünlü çift Mauro Icardi ile China Suarez aşka geldi!

Instagram'da paylaştı.

  Ünlü çift Mauro Icardi ile China Suarez aşka geldi!

Icardi, sevgilisiyle öpüştüğü

  Ünlü çift Mauro Icardi ile China Suarez aşka geldi!

kareyi de yayınladı.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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