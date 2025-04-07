  Ünlü çift Gizem Güneş ile Murat Ceylan aşkını ilan etti!

Survivor sunucusu Murat Ceylan ile oyuncu Gizem Güneş aşkını ilan etti.



Çift, çektirdiği fotoğrafları kalp emojisiyle paylaştı.

Güneş, Survivor nedeniyle Dominik Cumhuriyeti'nde olan sevgilisini ziyaret etti.

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