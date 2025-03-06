  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü çift Damlasu İkizoğlu ve Oral Özer ayrıldı mı?

Ünlü çift Damlasu İkizoğlu ve Oral Özer arasında flaş gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Ünlü çift Damlasu İkizoğlu ve Oral Özer ayrıldı mı?

Düğün alışverişi yapan Damlasu İkizoğlu ve Oral Özer ayrıldı mı? 2019'dan beri birlikte olan çiftten İkizoğlu, sevgilisiyle olan karelerini Instagram'dan silmesi kafa karıştırdı.

Ünlü çift Damlasu İkizoğlu ve Oral Özer ayrıldı mı?
Özer, ise sevgilisiyle olan kareleri ise halen Instagram'da duruyor. Çift, birbirini takip etmeye devam ediyor.

Ünlü çift Damlasu İkizoğlu ve Oral Özer ayrıldı mı?
İkizoğlu'nun fotoğraflarını silmesi hayranlarını da şaşırttı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Nihal Candan tiyatroda kendisini eleştiren Mihre Mutlu'ya cevap verdi! Candan'ın tiyatroda canlandıracağı ünlü isim kim?
  Magazin

Nihal Candan tiyatroda kendisini eleştiren Mihre Mutlu'ya cevap verdi! Candan'ın tiyatroda canlandıracağı ünlü isim kim?

Nişantaşı'na çanta almayan giden Lerzan Mutlu'dan şaşırtan açıklama!
  Magazin

Nişantaşı'na çanta almayan giden Lerzan Mutlu'dan şaşırtan açıklama!

Özcan Deniz, ailesini tamamen sildi! Şarkıcıdan çarpıcı açıklama!
  Magazin

Özcan Deniz, ailesini tamamen sildi! Şarkıcıdan çarpıcı açıklama!

Esteworld’den Dünya Kadınlar Günü’ne özel etkinlik: Yaşlanmadan Yaş Almak
  Cemiyet

Esteworld’den Dünya Kadınlar Günü’ne özel etkinlik: Yaşlanmadan Yaş Almak

Bayram tatilinde rotanız Alaçatı ise Bambu Alaçatı’nın bohem ruhu sizi bekliyor
  Mekan

Bayram tatilinde rotanız Alaçatı ise Bambu Alaçatı’nın bohem ruhu sizi bekliyor

Wilma Elles müzayedede tablo satın aldı
  Magazin

Wilma Elles müzayedede tablo satın aldı