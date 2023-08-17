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Ünlü çift Britney Spears ile Sam Asghari boşanıyor! Şarkıcının aldattığı iddia ediliyor!

Ünlü çift Britney Spears ile Sam Asghari boşanıyor! Şarkıcının aldattığı iddia ediliyor! İşte detaylar...

Ünlü çift Britney Spears ile Sam Asghari boşanıyor! Şarkıcının aldattığı iddia ediliyor!

14 ay önce hayatlarını birleştiren Britney Spears ile Sam Asghari'nin boşanacakları ortaya çıktı.

Ünlü çift Britney Spears ile Sam Asghari boşanıyor! Şarkıcının aldattığı iddia ediliyor!

Çifte yakın kaynakların ortaya attığı söylentilere göre Asghari, Spears'ın kendisini aldattığı yolundaki söylentiler üzerine bu kararı aldı. 29 yaşındaki Asghari'nin, Spears ile birlikte yaşadığı evden ayrıldığı da çiftin cephesinden gelen Haberler arasında.

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