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Ünlü çift Berk Atan ile Çağla Boz aşkını ilan etti

Ünlü çift Berk Atan ile Çağla Boz aşkını ilan etti. İşte haberin detayları...

Ünlü çift Berk Atan ile Çağla Boz aşkını ilan etti

Gönül Dağı dizisiyle ekranda olan Berk Atan, aradığı aşkı buldu.

Ünlü çift Berk Atan ile Çağla Boz aşkını ilan etti

Bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile geçtiğimiz ay ayrılan oyuncu, Çağla Boz ile aşk yaşamaya başladı.

Ünlü çift Berk Atan ile Çağla Boz aşkını ilan etti
Atan ile meslektaşı aşklarını Instagram'dan ilan etti. Çağla Boz'un geçtiğimiz sene adı Murat Dalkılıç ile anılmıştı.

Ünlü çift Berk Atan ile Çağla Boz aşkını ilan etti

 

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