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Ünlü çift Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik'in ayrılığı iki ay sürdü

Evlenecekleri beklenirken ayrılan Ahmet Kural ile avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik, ayrılmıştı. Ayrılık iki ay sürdü. İşte detaylar...

Ünlü çift Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik'in ayrılığı iki ay sürdü

Ahmet Kural ile avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik, dört yıllık ilişkilerini iki ay önce sonlandırma kararı almıştı.

Ünlü çift Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik'in ayrılığı iki ay sürdü
Kural ile Çelik yaptıkları ortak açıklamada, "Herkese merhaba, Ülkece zor günlerden geçiyoruz. Büyük felaket sonrasında ana gündemimiz yaralarımızı birlikte sarmak olmalı. Bundan daha önemli gündemimiz olamaz. Ülkemizin bu yoğun ve hassas gündemini gereksiz yere meşgul etmemek adına ortak bir açıklama yapma kararı verdik. 4 yıldır sevgiyle süren ilişkimizi dostça ve saygıyla bitirme kararı aldık. Ortak aldığımız bu karara ve sonrasındaki sürece herkesin saygıyla, hassasiyetle yaklaşacağına ve anlayışla karşılayacağına inanıyoruz" demişti. Çift, barışıp tekne tatilne çıktı.

Ünlü çift Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik'in ayrılığı iki ay sürdü
Oyuncu, sevgilisiyle fotoğrafını paylaşıp, beyaz kalp emojisi koydu.

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