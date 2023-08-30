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Efsane setinden ilk kareler yayınlandı

Yapımını Aytaç Medya’nın yapımcılığını Aytaç Ağdağ’ın üstlendiği senarist ve yönetmen Selçuk Aydemir imzalı “Efsane” filminden ilk kareler yayınlandı.

Efsane setinden ilk kareler yayınlandı

Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Serdar Gökhan, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş, Sadi Celil Cengiz, Elif Ongan, Cemile Canyurt, Rojhat Özsoy, Tuana Tezsay, Devrim Saltoğlu, Ferhan Vural, Burcu Gönder gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Efsane filminin Çorum’daki seti başladı.

Efsane setinden ilk kareler yayınlandı

7 bin yıllık yoğurdun sırrını ortaya çıkarmak için medeniyetler şehri Çorum’da sete çıkan ekip Çorum'un doğal dokusu, kerpiç evleri, unutulmaz gün batımı manzarası ve eşsiz doğa güzellikleri ile beyaz perde de görsel şölen yaratacak.

Efsane setinden ilk kareler yayınlandı

Yılın en iddialı filmi Efsane için aylar öncesinden titiz ve gizli bir çalışma yapıldı. Çorum’da özel plato kuran ekip, evler, iş yerleri ve köy meydanı gibi birçok yapıyı yeniden yaptı. Sıfırdan köy inşa eden Aytaç Medya, plato için her ihtiyacı bölge halkından temin etti. Aytaç Medya, film sektörünü ve ekonomisini de İstanbul dışına taşıdı.

Efsane setinden ilk kareler yayınlandı

 Genel koordinatörlüğünü Ediz Kentkuran’ın üstlendiği Efsane filminin çekimleri hız kesmeden devam ediyor.

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