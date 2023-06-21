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Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin evleniyor... İşte düğün tarihi!

Ahmet Kural-Çağla Gizem Şahin çifti, ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katılacağı tören için hazırlıklarını tamamlamak üzere... İşte detaylar...

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin evleniyor... İşte düğün tarihi!

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Popüler oyuncu Ahmet Kural, nikâh masasına oturmak için gün sayıyor. 4 yıldır avukat Çağla Gizem Şahin’le mutlu bir beraberliği olan Kural, mutluluklarını bir yaz düğünüyle mühürleyecek.

 Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin evleniyor... İşte düğün tarihi!
Aldığım duyumlara göre çift, 18 Temmuz’da Bodrum’da evlenecek. Yaz düğünü yapmak isteyen Ahmet Kural-Çağla Gizem Şahin çifti, ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katılacağı tören için hazırlıklarını tamamlamak üzere...

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin evleniyor... İşte düğün tarihi!
Çift, geçtiğimiz aylarda Bodrum’a giderek lokasyonlara bakmıştı. Bu arada çift, düğünden sonra Bodrum’da kalmayacak; balayı için yurtdışına gidecek...

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin evleniyor... İşte düğün tarihi!

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