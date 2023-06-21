 Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin evleniyor... İşte düğün tarihi!

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Popüler oyuncu Ahmet Kural, nikâh masasına oturmak için gün sayıyor. 4 yıldır avukat Çağla Gizem Şahin’le mutlu bir beraberliği olan Kural, mutluluklarını bir yaz düğünüyle mühürleyecek.



Aldığım duyumlara göre çift, 18 Temmuz’da Bodrum’da evlenecek. Yaz düğünü yapmak isteyen Ahmet Kural-Çağla Gizem Şahin çifti, ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katılacağı tören için hazırlıklarını tamamlamak üzere...



Çift, geçtiğimiz aylarda Bodrum’a giderek lokasyonlara bakmıştı. Bu arada çift, düğünden sonra Bodrum’da kalmayacak; balayı için yurtdışına gidecek...

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