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Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik'in düğününde ortaya çıkan gerçek

Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik'in düğünde ortaya çıkan gerçek. İşte detaylar...

Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik'in düğününde ortaya çıkan gerçek

Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyecen ve bütün projelerde birlikte yer alan Ahmet Kural ile Murat Cemcir'in arası açıldı.

Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik'in düğününde ortaya çıkan gerçek
Kural, dün akşam dört yıldır birlikte olduğu avukat Çağla Gizem Şahin'le Bodrum'da dünyaevine girdi.

 Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik'in düğününde ortaya çıkan gerçek

Cemcir ise yakın arkadaşınının düğününe katılamadı.

Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik'in düğününde ortaya çıkan gerçek
Cemcir'in düğüne katılmaması sosyal medyanın da dikkatini çekti.

 

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