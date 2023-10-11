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SnobMagazin.com

Ümran Seyhan ile Kenan Tosun'un 'yasak aşk'ında ortaya çıkan detay şok etti!

Ümran Seyhan ile Kenan Tosun'un 'yasak aşk'ında ortaya çıkan detay şok etti! İşte detaylar...

Ümran Seyhan ile Kenan Tosun'un 'yasak aşk'ında ortaya çıkan detay şok etti!

Snob Magazin'in ortaya çıkardığı Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun, görüntülerinin yankıları bitmiyor. Ümran Seyhan ile Kenan Tosun, sessizliğini korurken, çift hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Ümran Seyhan ile Kenan Tosun'un 'yasak aşk'ında ortaya çıkan detay şok etti!
Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun'dan boşanacağı iddia edilen Kenan Tosun, bir süredir Ümran Seyhan'ın Şişli'deki evine taşındığı ortaya çıktı. Ümran Seyhan ile Kenan Tosun, gazetecilere yakalanmamak için basın mensuplarının sık sık gittiği yerlere de gitmediği söyleniyor.

 

Serpil Tosun, yazlıktan komşusu olduğu Ümran Seyhan ve eşi Kenan Tosun sosyal medya hesaplarında imalı mesajlar gönderirken, Cansu Tosun ise sessizliğini koruyor.

Ümran Seyhan ile Kenan Tosun'un 'yasak aşk'ında ortaya çıkan detay şok etti!
Serpil Tosun geçtiğimiz hafta '2. Sayfa' programına, "Her şey doğru. Konuşacak bir durum yok. Allah’a havale ediyorum onları" demişti.

Ümran Seyhan ile Kenan Tosun'un 'yasak aşk'ında ortaya çıkan detay şok etti!
Sarıkaya ise geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili TV100 kameralarına, "Benim bununla ilgili bir şey söylemem doğru olmaz, sağ olun" demişti.

Ümran Seyhan ile Kenan Tosun'un 'yasak aşk'ında ortaya çıkan detay şok etti!

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