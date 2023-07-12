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Ufuk Özkan'dan üzen haber

48 yaşındaki ünlü oyuncu Ufuk Özkan karaciğer yetmezliği nedeniyle organ nakli başvurusu yaptı.

Ufuk Özkan'dan üzen haber

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ufuk Özkan bir süredir sağlık sorunları nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor. Verdiği kilolarla dikkat çeken başarılı oyuncu yanlış bir diyet uyguladığını, bu nedenle de bağışıklık sisteminin çöktüğünü açıklamıştı. 17 yıllık eşi Nazan Güneş’ten geçen yıl boşanan 48 yaşındaki oyuncu hakkında siroza yakalandığı söylentisi de çıkmıştı.

Ufuk Özkan'dan üzen haber

Sağlık sorunlarına rağmen iş hayatını hiç aksatmayan, peş peşe dizi ve filmlerde rol alan Özkan, son olarak Ersoy Güler'in yazıp yönettiği “Sağ Salim 3: Ölü Ya da Diri” filminin kadrosuna dahil olmuştu. Ufuk Özkan’ın bu arada karaciğer yetmezliği nedeniyle organ nakli için başvurduğu öğrenildi.

Ufuk Özkan'dan üzen haber

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