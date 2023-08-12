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Ufuk Özkan setlere dönüyor

Siroza yakalanan ve organ nakli sırasına giren Ufuk Özkan'ın tedavisi olumlu sonuçlanmıştı. Başarılı oyuncu setlere dönüyor.

Ufuk Özkan setlere dönüyor

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ufuk Özkan geçen haftalarda çok zor günler geçirmiş, siroz teşhisi konan ünlü oyuncu organ nakli için sıraya girmişti. Ancak Sağlık Bakanı’nın desteğiyle Medipol Hastanesi‘nde ilaç tedavisine başlayan oyuncunun organ nakli olmasına gerek kalmamıştı. Özkan sağlık durumuyla ilgili “Organ nakline gerek kalmadı ilaçlarla devam… En kısa zamanda sahalara döneceğim, gülmeye güldürmeye devam…” açıklamasını yayınlamıştı. Ünlü oyuncu cephesinden yeni bir haber geldi.

Ufuk Özkan setlere dönüyor

Özkan, setlere dönüyor. Ünlü oyuncu Fabrika Yapım imzalı Benim Güzel Ailem dizisiyle anlaştı. Özkan, ailenin dayısı Adnan Gözüaçık rolüne hayat verecek. Başarılı oyuncu, cast direktörlüğünü Yelda Gürkan'ın yaptığı dizinin 8. bölümünde kadroya dahil olacak.

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