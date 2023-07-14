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Organ nakli bekleyen Ufuk Özkan'dan yeni açıklama

Siroza yakalanan Ufuk Özkan'dan yeni açıklama geldi. İşte detaylar...

Organ nakli bekleyen Ufuk Özkan'dan yeni açıklama

48 yaşındaki Ufuk Özkan, siroza yakalanmıştı. Oyuncu, daha önce yanlış bir diyet uyguladığını, bu nedenle de bağışıklık sisteminin çöktüğünü açıklamıştı. Özkan, karaciğer yetmezliği nedeniyle organ nakli için başvurmuştu. Oyuncunun, 9-12 arasında organ nakli olmazsa hayatının kaybedeceği iddia edilmişti.

Organ nakli bekleyen Ufuk Özkan'dan yeni açıklama
Özkan, Instagram'dan açıklama yaptı. Özkan, "Üç gündür büyüklerim ve küçüklerimden gelen samimi geçmiş olsun dilekleri ve dualar için çok teşekkür ederim. Ayrıca devlet büyüklerimiz özellikle Sağlık Bakanı'mız sayın Fahrettin Koca'ya ve bakanlık mensuplarına hastalığım ile alakalı göstermiş oldukları ilgi ve alaka için minnettarım" dedi.

Organ nakli bekleyen Ufuk Özkan'dan yeni açıklama

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