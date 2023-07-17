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Karaciğer rahatsızlığıyla savaşan Ufuk Özkan son halini paylaştı

Karaciğer rahatsızlığıyla savaşan Ufuk Özkan son halini paylaştı. İşte detaylar...

Karaciğer rahatsızlığıyla savaşan Ufuk Özkan son halini paylaştı

Organ nakli için başvuru yapan Ufuk Özkan, sosyal medya hesabından son halini paylaştı.

Karaciğer rahatsızlığıyla savaşan Ufuk Özkan son halini paylaştı

Oyuncu, sağlık durumu hakkında da bilg verdi. Hastalığının ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada zayıfladığı dönemlere ait görüntülerle gündeme gelen oyuncu, son halini yayınlayarak, "Canlar son halim. Televizyon ve sosyal medyada olanlar geçen seneye aittir. 2. evre sirozum" dedi.

Karaciğer rahatsızlığıyla savaşan Ufuk Özkan son halini paylaştı

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