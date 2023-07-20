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Organ nakli bekleyen Ufuk Özkan cephesinden yeni haber

Organ nakli bekleyen Ufuk Özkan cephesinden yeni haber. İşte haberin detayları...

Organ nakli bekleyen Ufuk Özkan cephesinden yeni haber

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ufuk Özkan'ın 2. derecede siroz rahatsızlığı nedeniyle karaciğer nakli sırasına girdiği ortaya çıkmış, ünlü oyuncu için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca devreye girmişti. Medipol Hastanesi'nde tedavi gören 48 yaşındaki Özkan'ın durumunun iyiye gittiği, her şey yolunda giderse organ nakline gerek kalmayacağı, ilaç tedavisine devam edeceği öğrenildi.

Organ nakli bekleyen Ufuk Özkan cephesinden yeni haber

Öte yandan Ersoy Güler'in Ordu'da çekilen Sağ Salim Ölü Ya Da Diri filminin setine çıkmaya hazırlanırken aniden fenalaşan oyuncu sağlık sorunları nedeniyle hem bu filmde hem de daha sonra başrol oynayacağı Bahtsız Bahtiyar filmlerinde çalışamayacak. Sağ Salim Ölü Ya Da Diri filminde Ufuk Özkan'ın yerine Murat Kocacık rol alacak.

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