Organ nakli bekleyen Ufuk Özkan hastane odasından paylaşım yaptı ve sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Siroz teşhisi koyulan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Organ nakli bekleyen oyuncu, hastanede odasından paylaşım yaptı.



Özkan, "Günaydın. Hastanede 15'inci gün arayan soran dua eden sosyal medyada beni hiç yalnız bırakmayan sizler şükür ne çok sevenim varmış. Bana güç oldunuz. O zaman güzel haberi vereyim. Organ nakline gerek kalmadı ilaçlarla devam. En kısa zamanda sahalara dönüceğim gülmeye güldürmeye devam. Hepinize abilerim ablalarım kardeşlerim sarılmak istiyorum desteğiniz paha biçilmez. İyi ki... Sevenlerime, hep güleryüzlü samimi hemşirelere, düşmeyeyim diye beni yıkayan Ahmet Abime, diyet yemeklerini lezzetlendiren ve küçük kaçamaklar yapmama izin veren Sibel kardeşime, her saat başı ben uyurken bile kontrol eden Alihan kardeşime, odamı hergün resmen kırklayan Zeynep ablama ve adını hatırlayamadığım tüm sağlık çalışanlarından Allah razı olsun ve Sağlık Bakanımız sayın Fahrettin Koca beyefendiye güç ve güven veren aramaları ve mesajları için teşekkür ederim. Prof. Dr Murat Dayangaç ile Prof. Dr. Onur Yaprak hocalarıma artık dostlarım diyorum ve çok teşekkür ediyorum. Canlar böle devam ederse 1 hafta sonra taburcu olurum tam hazır olmadan çıkmıyoruz çünkü bazı kan değerlerini sabitlememiz gerekiyor. Ama merak etmeyin kapının önünden uzaklaşmıyorum. Daha uzun yıllar buralardayım" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.