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Siroza yakalanan Ufuk Özkan'dan yeni haber

Siroza yakalanan Ufuk Özkan'dan yeni haber. İşte detaylar...

Siroza yakalanan Ufuk Özkan'dan yeni haber

Bir süre önce siroz hastalığına yakalanan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, 17 gündür hastanede tedavi görüyordu.

Siroza yakalanan Ufuk Özkan'dan yeni haber
Organ nakli olmadan tedavisini sürdüren oyuncu, taburcu oldu.

Siroza yakalanan Ufuk Özkan'dan yeni haber
Instagram'dan doktoruyla fotoğraf paylaşan Özkan, "Taburcu olduk. Profesör, dost, sırdaş, Messi ve Çerkez... İyi ki Onur Yaprak" mesajını yazdı.

 

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