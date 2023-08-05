Siroza yakalanan Ufuk Özkan'dan yeni haber

Bir süre önce siroz hastalığına yakalanan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, 17 gündür hastanede tedavi görüyordu.



Organ nakli olmadan tedavisini sürdüren oyuncu, taburcu oldu.



Instagram'dan doktoruyla fotoğraf paylaşan Özkan, "Taburcu olduk. Profesör, dost, sırdaş, Messi ve Çerkez... İyi ki Onur Yaprak" mesajını yazdı.

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