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TYGA, İstanbul'da sahne aldı

Ünlü rapçi TYGA, İstanbul'da sahne aldı. İşte detaylar...

TYGA, İstanbul'da sahne aldı

TYGA, 25 Ağustos'ta Threehills Festival için İstanbul'da sahne aldı.

TYGA, İstanbul'da sahne aldı
Rapçi, Lifepark İstanbul'da izleyici karşısına çıktı.

 TYGA, İstanbul'da sahne aldı

TYGA, binlerce hayranına seslendi.

TYGA, İstanbul'da sahne aldı
Rapçi, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

TYGA, İstanbul'da sahne aldı

 

TYGA, hayranlarını coşturdu.

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