 TYGA, İstanbul'da sahne aldı

TYGA, 25 Ağustos'ta Threehills Festival için İstanbul'da sahne aldı.



Rapçi, Lifepark İstanbul'da izleyici karşısına çıktı.

TYGA, binlerce hayranına seslendi.



Rapçi, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

TYGA, hayranlarını coşturdu.

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