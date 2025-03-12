 Tuvana Türkay'ın gece turu

Tuvana Türkay, Etiler’de bulunan Kütüphane adlı



mekandan çıkarken görüntülendi.

Mekanın sahibi Yılmaz Efe ile vedalaşan Türkay, basın mensuplarının



sorularını yanıtsız bırakarak kız arkadaşlarıyla birlikte mekandan ayrıldı.

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