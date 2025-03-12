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Tuvana Türkay'ın gece turu

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay'ın gece turu. İşte detaylar...

Tuvana Türkay'ın gece turu

Tuvana Türkay, Etiler’de bulunan Kütüphane adlı

 

Tuvana Türkay'ın gece turu
mekandan çıkarken görüntülendi.

 Tuvana Türkay'ın gece turu

Mekanın sahibi Yılmaz Efe ile vedalaşan Türkay, basın mensuplarının

Tuvana Türkay'ın gece turu
sorularını yanıtsız bırakarak kız arkadaşlarıyla birlikte mekandan ayrıldı.

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