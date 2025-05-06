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Tutuklanan rapçi LVBEL C5'in avukatından açıklama geldi!

Tutuklanan rapçi LVBEL C5'in avukatından açıklama geldi! İşte detaylar...

Tutuklanan rapçi LVBEL C5'in avukatından açıklama geldi!

 

Şarkılarında ‘Yasaklı maddeye ve gençleri suça özendirdiği’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen LVBEL C5 mahlaslı rapçi Süleyman Burak Bodur’un avukatı Faruk Lokman basın açıklamasında bulundu.

 Tutuklanan rapçi LVBEL C5'in avukatından açıklama geldi!

Lokman mükevviline suçlamanın Cimer’e kimlik bilgileri gizli şekilde şikayet ile yapıldığını açıkladı.

Tutuklanan rapçi LVBEL C5'in avukatından açıklama geldi!

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