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TürkMedya Dijital’de magazin atılımı

TürkMedya Dijital’de magazin atılımı. İşte detaylar...

TürkMedya Dijital’de magazin atılımı

Akşam, Güneş, Star, Tercüman, 24 TV, 360, tv4, Alem Dergisi, Platin Dergisi, Alem FM, Lig Radyo markalarından oluşan TürkMedya dijital yayınlarda önemli atılımlar yapmayı sürdürüyor. Mayıs ayında TürkMedya Dijital Genel Yayın Yönetmenliği’ne Serkan Fıçıcı’nın atanması ile başlayan büyük değişim sürüyor.

 TürkMedya Dijital’de magazin atılımı


Kadrosunu büyüten TürkMedya Dijital Grubu’nda Magazin Müdürlüğü görevine Yasemin İlan getirildi.

TürkMedya Dijital’de magazin atılımı
Aynı kurumda daha önce Güneş Gazetesi Magazin Müdürlüğü ve Akşam Gazetesi’nde Güneş Eki Haber Müdürlüğü görevlerini yerine getiren Yasemin İlan Akşam Yıldızı programında sanat dünyasının önemli isimleriyle yaptığı röportajlarla dikkat çekmiş, magazinde özel haberleriyle çok konuşulmuştu. 1 Ekim itibariyle yeni görevine başladığını sosyal medya sayfasından duyuran Yasemin İlan yaşadığı mutluluğu ve gururu kaleme alırken, magazinde ses getiren işlere imza atmaya devam edeceklerinin
de altını çizdi.

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