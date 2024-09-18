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Türkiye’nin model ve oyuncu yıldızları belli oldu

Rönesans Model Ajans’ın düzenlediği 24. Miss&Mr Model of Türkiye yarışması, Antalya’daki Sunthalia Hotel’de gerçekleştirildi. Kurucu Başkan Akif Örük’ün öncülüğünde organize edilen yarışmada, Türkiye’nin gelecekteki yıldız adayları seçildi.

Türkiye’nin model ve oyuncu yıldızları belli oldu

Kadınlarda birincilik tacını, Uşaklı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Begüm Eylül Uğur kazandı. Yarışma sonrası mutluluğunu dile getiren Uğur, “Bu yarışma benim için bir dönüm noktası. Türkiye’nin ses getiren bir mankeni olmak istiyorum,” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin model ve oyuncu yıldızları belli oldu

Erkeklerde ise birincilik tacı, İzmir doğumlu 18 yaşındaki Ayberk Zeybek’in oldu. Zeybek, yarışmada sergilediği performansla jüriyi etkiledi ve zirveye çıktı.

Türkiye’nin model ve oyuncu yıldızları belli oldu

Kadınlarda ikinciliği Başak Derya Başaran alırken, erkeklerde ikinci isim Semih Demirel oldu. Üçüncülük tacı ise kadınlarda Nil Tüten’e, erkeklerde Yağız Yılmaz’a takdim edildi.

Türkiye’nin model ve oyuncu yıldızları belli oldu

Yarışmanın kurucusu Akif Örük, 24 yıldır bu yarışmayı düzenlediklerini belirterek, “Türkiye’nin en iyi model yarışmasını gerçekleştirdik. Biz model ve oyuncu yetiştiren bir yarışmayız ” dedi.

Yarışmanın jüri koltuğunda eski güzellerden Simge Tertemiz ve Ece Begüm Yücetan da yer aldı. Jürideki tecrübeleriyle yarışmacılara destek veren Tertemiz ve Yücetan, geceye katkılarıyla dikkat çekti.

Türkiye’nin model ve oyuncu yıldızları belli oldu

Yarışma gecesi, sanatçılar Zeynep Mansur, Yılmaz Taner ve Engin Demircioğlu’nun şarkılarıyla renklendi. Sunuculuğu ise Zeynep Bozkaya ve Mert Şeker üstlendi.

Türkiye’nin model ve oyuncu yıldızları belli oldu

24. Miss&Mr Model of Türkiye yarışması, hem eğlenceli anlara sahne oldu hem de yeni yeteneklerin keşfine imza attı. Yarışma 20 Eylül Cuma saat 21:00'de Dream Türk ekranlarında yayınlanacak.

 

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