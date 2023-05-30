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SnobMagazin.com

Türkiye'nin en sevilen komedyenleri seçildi

Türkiye'nin en sevilen komedyenleri seçildi

Türkiye’nin en büyük soru cevap sitesi KızlarSoruyor tarafından düzenlenen, toplamda 13.418 kişinin oy kullandığı iki ankette yılın en sevilen kadın ve erkek komedyenleri seçildi.

Türkiye'nin en sevilen komedyenleri seçildi
Kadınların ve erkeklerin tutkulu ve bilgili oldukları konularda birbirlerine yardım etmek, hayatın her alanına dair soru sormak ve fikir alışverişinde bulunmak için bir araya geldiği topluluk platformu KızlarSoruyor, topluluğun sesi olan anketlerine bir yenisini daha ekledi.

Türkiye'nin en sevilen komedyenleri seçildi
Çoğumuz kendimizi iyi hissetmediğimizde, kafamızı dağıtmak istediğimizde komediye yöneliriz. Şanslıyız ki ülkemizde bu ihtiyacımızı karşılayacak bir sürü yetenekli genç komedyen var. Gösterilerinde biletleri erkenden tükenen, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gözlerimizden yaşlar gelene kadar güldüren birbirinden değerli komedyenlerden en sevilenlerin sorulduğu anket sonuçları açıklandı.

En Sevilen Kadın Komedyen Ecem Erkek, En Sevilen Erkek Komedyen Hasan Can Kaya
Her sıkıldığımızda modumuzu yükselten, her sosyal medyaya gittiğimizde ilk karşımıza çıkan, esprilerini arkadaşlarla paylaşmaktan vazgeçemediğimiz, gülmekten karnımıza ağrılar saplatan o en iyi komedyenin sorulduğu ankette kazananlar belli oldu.

Türkiye'nin en sevilen komedyenleri seçildi

'Karnımı kelebeklerle dolduran, günümüzün en popüler, en yetenekli, en samimi bulduğum komedyeni budur!' denilen kadın komedyen Ecem Erkek olurken, erkeklerde kazanan isim Hasan Can Kaya.

Türkiye'nin en sevilen komedyenleri seçildi

Komedi denince en sevilen kadın Ecem Erkek
Güldür Güldür’deki Naime tiplemesiyle şöhrete ulaşan Erkek, toplamda 2511 oyla, oyların %39’unu toplayarak ‘Türkiye’nin En Sevilen Kadın Komedyeni’ seçildi. %34 oyla başa baş rekabette Yasemin Sakallıoğlu’nu geride bırakan Ecem’i sırasıyla, Büşra Pekin, Berfu Yenenler, Deniz Özturhan, Deniz Bağdaş ve Buse Sinem İren gibi genç neslin başarılı isimleri takip etti.

Türkiye'nin en sevilen komedyenleri seçildi

Türkiye’nin en sevilen kadın komedyeni anket sonuçları:

Ecem Erkek %39

Yasemin Sakallıoğlu %34

Büşra Pekin %9

Berfu Yenenler %8

Deniz Özturhan %4

Deniz Bağdaş %4

Buse Sinem İren %2

Hayatımızı renklendiren, esprileri ile güldüren ve keyifli zamanlar geçirmemize yardımcı olan erkek komedyen Hasan Can Kaya
YouTube’daki Konuşanlar programı ile yakaladığı şöhretini ekranlara taşıyan Hasan Can Kaya, toplam 3430 oyla anketteki oyların %49’una sahip olarak yeni neslin en sevilen erkek komedyeni seçildi. Onu Çimen Show’un Cem İşçiler’i %33 oyla takip ederken Şahan Gökbakar ancak %6 oy alabildi.

Türkiye'nin en sevilen komedyenleri seçildi

Türkiye’nin en sevilen erkek komedyeni anket sonuçları:

Hasan Can Kaya %49

Cem İşçiler %33

Şahan Gökbahar %6

Eser Yenenler %4

Özgür Turhan %3

Sefa Doğanay %3

Tahsin Hasoğlu %2

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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