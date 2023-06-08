Edis ve Hasan Can Kaya ‘Konuşanlar’da buluştu

Yayınlandığı platformun en çok tercih edilen programı Konuşanlar’ın yeni bölümüne Edis konuk oldu. Hasan Can Kaya ile Konuşanlar sezon finalini Edis ile yaptı. Ünlü komedyen, “Şov programlarına çok katılmayan sevgili dostum Edis’i ağırlamaktan mutluluk duydum” dedi. Edis ise Hasan Can Kaya’nın programını uzun süredir çok severek takip ettiğini söyledi. Hasan Can Kaya ile sohbet ederken yaptığı yorumlar sonrasında “Neler konuşuyorum ben, Konuşanlar işte!” diyen Edis, esprileriyle salondakilere kahkaha fırtınası yaşattı.

İkilinin kahkaha dolu sohbeti ve seyircilerin ilginç hikayeleriyle Hasan Can Kaya’nın ‘Konuşanlar’ programı, 8 Haziran Perşembe günü yeni bölümüyle ekrana geliyor.

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