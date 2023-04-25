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Hadise'den Hasan Can Kaya'ya sürpriz

Hadise, ünlü komedyen Hasan Can Kaya’nın sunduğu Konuşanlar programının çekimlerinde sürpriz yaptı. Murda’nın konuk olduğu bölümde birden stüdyoya giren Hadise tüm izleyicileri şaşırttı.

Hadise'den Hasan Can Kaya'ya sürpriz

Hasan Can Kaya’nın rekortmen programı Konuşanlar üçüncü sezonuna tüm hızıyla devam ediyor. Rapçi Murda’nın konuk olduğu bölümde Konuşanlar izleyicisi büyük bir sürprizle karşılaştı. Çekim sırasında Hadise birden stüdyoya girdi. Hadise’nin stüdyoya gelmesiyle Murda ve Hasan Can Kaya kadar programı izleyenler de şaşkınlıklarını gizleyemedi ve şarkıcıyı alkışlarla karşıladı.

Hadise'den Hasan Can Kaya'ya sürpriz

Ünlü komedyenin soruları ve esprileri karşısında çok eğlenen konuklar stüdyoda kahkaha tufanı yaşadı. Programı çok severek izlediğini söyleyen Hadise, "Programı çok severek izliyorum. İlk kez bugün gelebildim" dedi.

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