Hasan Can Kaya ile Büşra Pekin sevgili mi? İkiliden açıklama geldi!

Başrollerini Hasan Can Kaya ve Büşra Pekin’in paylaştığı 'Çok Aşk' filminin afiş çekimleri Kadıköy Stüdyo Sumo’da gerçekleşti.



“Çok Aşk filminden bir aşk çıkar mı?” diye soran muhabirlere “Zor ya. Biz çok iyi arkadaşız. Oraya evrilmez artık” yanıtını verdi.

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