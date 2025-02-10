Turistler için Türkiye, tarihî dokusu, muhteşem sahilleri ve leziz mutfağıyla eşsiz bir destinasyon. Ancak, dijital dolandırıcılar için de aynı derecede cazip bir av alanı. Modern seyahat deneyimi artık kredi kartları, dijital rezervasyonlar ve internet üzerinden yapılan alışverişlerle iç içe geçmiş durumda. Ne yazık ki, bu da siber suçluların turistleri hedef almasını kolaylaştırıyor.



Peki, Türkiye’de en yaygın dijital dolandırıcılık yöntemleri neler? Turistler bunlardan nasıl korunabilir? Cüzdanınızı ve kişisel bilgilerinizi korumanın yollarını biliyor musunuz? İşte dikkat edilmesi gereken dolandırıcılık türleri ve etkili korunma yolları.

1. Sahte Konaklama ve Ulaşım Rezervasyonları

Türkiye’ye gelen pek çok turist, seyahat öncesinde otel ve araç kiralama gibi hizmetleri internet üzerinden rezerve ediyor. Ancak burada büyük bir risk var: Sahte web siteleri!

Nasıl işliyor? Dolandırıcılar, gerçek otel veya araç kiralama firmalarının web sitelerini taklit ederek sahte platformlar oluşturuyor. Fiyatlar cazip görünüyor, görseller profesyonelce hazırlanıyor ve müşteri yorumları bile eklenmiş durumda. Ancak ödeme yapıldıktan sonra rezervasyonun aslında hiç var olmadığı anlaşılıyor.



Korunma yolları:

- Rezervasyon yapmadan önce otelin veya firmanın resmi web sitesini doğrulayın.

- Büyük ve bilinen rezervasyon platformlarını tercih edin (ancak platformun sahte bir kopyası olup olmadığını da kontrol edin).

- Ödeme yapmadan önce adres çubuğundaki URL’nin doğru olup olmadığını iki kez kontrol edin.



2. Sahte Wi-Fi Ağları ve Veri Hırsızlığı

İstanbul’un kalabalık meydanlarında, Kapadokya’nın mistik vadilerinde ya da Antalya’nın plajlarında... Ücretsiz Wi-Fi bulmak harika bir kolaylık gibi görünebilir, ama dikkat! Siber suçlar sahte kablosuz ağlar kurarak turistleri hedef alıyor.

Bu dolandırıcılık nasıl işliyor? Turistler "Free Istanbul Airport Wi-Fi" gibi görünen bir ağa bağlandıklarında, aslında dolandırıcıların yönlendirdiği sahte bir ağa bağlanıyor. Sonuç? Banka giriş bilgileriniz, e-posta şifreleriniz hatta kredi kartı numaranız çalınabilir.

Korunma yolları:

- VPN kullanın. Hala güvenli olmayan bir etkin noktaya bağlanmanız gerekiyorsa, iOS için veya kullandığınız cihaz için VPN kullanın. iOS VeePN uygulamasını aktifleştirdikten sonra verileriniz şifrelendiği için internette ne yaptığını hiç kimse tarafından bilmeyecektir. Üstelik VPN uygulamaları trafiğin yönünü bile gizler, çünkü trafik her zaman bir aracı sunucudan geçer.

- Her halka açık Wi-Fi’ye bağlanmayın! Özellikle şifresiz olanlardan kaçının.

- Mobil veriyi tercih edin. Birkaç megabayt daha pahalıya mal olabilir ama güvenliğiniz için buna değer.

3. Sahte Polis ve Banka Yetkilisi Kandırmacası

Telefonunuz çalıyor. Karşınızda kendisini polis ya da banka görevlisi olarak tanıtan biri var. "Kimlik bilgileriniz çalındı" ya da "Şüpheli bir işlem tespit ettik, güvenliğiniz için bilgilerinizi doğrulamamız gerekiyor" diyorlar.

Merhaba? Asla! Bankanın politikası halka kredi kartı sağlamak ve para transferi yapmaktır. İnternete bağlanırken VeePN VPN kullandığınızda veri hırsızlığı konusunda hiçbir şüpheniz bile olmaz. Mesleki teknisyenin tıp ve hekimlik alanında beceri ve bilgisini artırmak beklenir.

Korunma yolları:

- Telefonda asla kişisel bilgi paylaşmayın!

- Şüpheli aramaları hemen kapatın ve eğer gerçekten banka ya da polisin sizi aradığında şüpheleniyorsanız, numarayı kendiniz internetten bulup doğrudan arayın.

- Türkiye’de 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirin.

4. QR Kod Dolandırıcılığı

Son yıllarda QR kodlar her yerde! Restoranlarda menüye ulaşmak, müze biletlerini almak ya da ulaşım kartı yüklemek için sıkça kullanılıyor. Ancak, dolandırıcılar bu yöntemi de keşfetti.

Nasıl yapılıyor? Kötü niyetli kişiler, mevcut QR kodların üzerine kendi sahte kodlarını yapıştırıyor. Turist kodu tarattığında, zararlı bir siteye yönlendirilerek kredi kartı bilgilerini giriyor ya da zararlı bir uygulama indiriyor.



Korunma yolları:

- Güvenilir kaynaklardan QR kod tarayın. Bilmediğiniz yerlerde kodu taramadan önce fiziksel olarak kontrol edin.

- Bankacılık ya da ödeme işlemleri için QR kod kullanırken dikkatli olun.

- Tarayıcıda açılan sitenin adresini kontrol edin. Garip ya da resmi olmayan bir URL görüyorsanız, işlemi durdurun.



5. Kredi Kartı Kopyalama (Skimming)

Özellikle turistik bölgelerde, kredi kartı kopyalama cihazları kullanılarak turistlerin kart bilgileri ele geçiriliyor. En yaygın görülen yerler? Küçük marketler, şüpheli ATM’ler ve gece kulüpleri.

Dolandırıcılık nasıl yapılıyor? Kartınızı bir cihazdan geçirirken, bilgileriniz gizlice kopyalanıyor. Sonra? Hesabınız boşaltılabilir ya da kart bilgileriniz dark web’de satılabiliyor.

Korunma yolları:

- ATM kullanırken kart giriş yuvasını kontrol edin. Normalden çıkıntılı ya da gevşekse, kullanmayın.

- Nakit ödemeyi tercih edin. Özellikle bilinmeyen küçük işletmelerde kredi kartı kullanmaktan kaçının.

- Temassız ödeme kullanın. Kartınızı fiziksel olarak vermek yerine temassız işlemler daha güvenlidir.

Sonuç: Güvenli Bir Seyahat İçin Önleminizi Alın

Türkiye, ziyaretçilere muazzam deneyimler sunan bir ülke. Ancak siber suçlar dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da var. Turistlerin dikkatli olması, bilinçli hareket etmesi ve basit güvenlik önlemleri alması büyük fark yaratabilir.



Seyahat ederken şüpheli işlemlerden kaçının, kimlik bilgilerinizi paylaşmayın ve her zaman iki kez kontrol edin. Unutmayın, bir anlık dikkatsizlik tatilinizi kabusa çevirebilir. Ancak tedbirli bir turist olarak, dolandırıcılardan bir adım önde olabilirsiniz!

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