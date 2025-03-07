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Türkan Şoray: Makyaj şov için, ben doğallıktan yanayım

Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray, efsaneleşen stilinin tüm dünyada viral olmasını, "Hoşuma gidiyor ama biz film için yapıyorduk, her zaman doğallığı seçtim" diye yorumladı.

Türkan Şoray: Makyaj şov için, ben doğallıktan yanayım

Nefes'ten Hande Zeyrek'in haberine göre; Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray'ın (79) dillere destan güzelliğinin yanı sıra, filmlerinde yaptırdığı makyaj stili de kadınlar arasında akım haline geldi.

 Türkan Şoray: Makyaj şov için, ben doğallıktan yanayım

"Turkish delight makeup" (Türk lokumu makyajı) adıyla sadece Türkiye'den değil dünyanın farklı ülkelerinden ünlü isimlerin deneyip Türkan Şoray'a benzediği makyaj akımına son olarak oyuncu Selin Şekerci ve şarkıcı Elif Buse Doğan dahil olmuştu.

Türkan Şoray: Makyaj şov için, ben doğallıktan yanayım
Şoray'ın iri gözleri, takma kirpikleri, dolgun dudak ve belirgin elmacık kemikleriyle ikonikleşen makyajını deneyen ünlü kadınlar Sultan’a benzemek için, ayna karşısında bir hayli zaman geçiriyor.

Türkan Şoray: Makyaj şov için, ben doğallıktan yanayım
Türkan Şoray ise makyajla kendisine benzeyen kadınları gülümseyerek izlediğini söyleyip, "Bakınca hoşuma gidiyor. Ama bunlar günlük hayatımızın bir parçası olmamalı. Biz film için, şov için yapıyorduk. Ben doğallıktan yanayım ve doğallığı öneriyorum" dedi.

 

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