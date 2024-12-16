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Türkan Şoray’ın Sonsuz Senfonisi yeniden İstanbul’da

Türk Sineması’nın “Sultan”ı Türkan Şoray’ın film müziklerinden oluşan “Türkan Şoray’ın Sonsuz Senfonisi” adlı konser, yoğun istek üzerine ikinci kez İstanbul’da sevenleriyle buluşacak. Net Sanat organizasyonuyla gerçekleşen konserde 35 kişilik senfoni orkestrası unutulmaz film müziklerini sahneye taşıyacak.

Türkan Şoray’ın Sonsuz Senfonisi yeniden İstanbul’da

220 filmde başrol oynayarak Dünya Guinness Rekorlar Kitabı’nda rekor sahibi olan Türkan Şoray, İstanbul ve Ankara’da sevenleriyle unutulmaz bir gecede buluşmuş, sahneye çıkar çıkmaz salonu dolduran binlerce kişi tarafından dakikalarca ayakta alkışlanmıştı. 

Türkan Şoray’ın Sonsuz Senfonisi yeniden İstanbul’da

Mavi Eşarp, Selvi Boylum Al Yazmalım, Dila Hanım ve birçok unutulmaz film müzikleri, Türkan Şoray’ın katılımıyla ve sahnelerden kesitler eşliğinde seyirciyle buluşacak. 

 

Türkan Şoray’ın Sonsuz Senfonisi yeniden İstanbul’da

 

NetSanat tarafından hazırlanan konserde Proje Koordinatörü ve Solist Melis Kızılaslan, Orkestra Şefi Rustam Rahmedov, Solistler Hande Everes ve Zeynep Burcu Altınel sahne alacak. Konser 22 Aralık tarihinde Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

 

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