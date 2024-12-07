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Türkan Şoray, Bülent Ersoy ve Hülya Koçyiğit Altın Kelebek'te Onur Ödülü alacak

Türkan Şoray, Bülent Ersoy ve Hülya Koçyiğit Altın Kelebek'te Onur Ödülü alacak. İşte detalylar...

Türkan Şoray, Bülent Ersoy ve Hülya Koçyiğit Altın Kelebek'te Onur Ödülü alacak

magazinsortie'den Olcay Ünal Sert'in haberine göre; Türkan Şoray, Bülent Ersoy ve Hülya Koçyiğit,

Türkan Şoray, Bülent Ersoy ve Hülya Koçyiğit Altın Kelebek'te Onur Ödülü alacak
50. Altın Kelebek Ödülleri'nde Onur Ödülü'nü alacak.

Türkan Şoray, Bülent Ersoy ve Hülya Koçyiğit Altın Kelebek'te Onur Ödülü alacak
8 Aralık'ta Zorlu PSM'de

 Türkan Şoray, Bülent Ersoy ve Hülya Koçyiğit Altın Kelebek'te Onur Ödülü alacak

gerçekleşecek gecede üç duayen isim ödüllenecek.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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