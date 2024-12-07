 Türkan Şoray, Bülent Ersoy ve Hülya Koçyiğit Altın Kelebek'te Onur Ödülü alacak

magazinsortie'den Olcay Ünal Sert'in haberine göre; Türkan Şoray, Bülent Ersoy ve Hülya Koçyiğit,



50. Altın Kelebek Ödülleri'nde Onur Ödülü'nü alacak.



8 Aralık'ta Zorlu PSM'de

gerçekleşecek gecede üç duayen isim ödüllenecek.

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