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Türk yıldızlar Trump Sahnesi'nde Ivana Chubbuck tekniği ile tanışıyorlar!

Türk yıldızlar Trump Sahnesi'nde Ivana Chubbuck tekniği ile tanışıyorlar! İşte detaylar...

Türk yıldızlar Trump Sahnesi'nde Ivana Chubbuck tekniği ile tanışıyorlar!

Oscar ödüllü yıldızları zirveye taşıyan, oyunculuk dünyasında bir efsane haline gelen Ivana Chubbuck, iki yıl aradan sonra Türk oyuncularla yeniden buluşuyor!

Türk yıldızlar Trump Sahnesi'nde Ivana Chubbuck tekniği ile tanışıyorlar!
15-16 Aralık tarihlerinde Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde, ActingLab Oyunculuk Akademisi ve Müge Duygun Chubbuck Studio organizasyonuyla gerçekleşecek workshop, Türk sanat camiasında büyük heyecan yarattı.

 Türk yıldızlar Trump Sahnesi'nde Ivana Chubbuck tekniği ile tanışıyorlar!

Sahnede performans sergileyecek yıldız isimlerin ve izleyici olarak katılacak ünlülerin yarattığı bu büyük buluşma, kısa sürede yılın en çok konuşulan etkinliklerinden biri haline geldi.

Türk yıldızlar Trump Sahnesi'nde Ivana Chubbuck tekniği ile tanışıyorlar!
Biletlerin hızla tükendiği bu unutulmaz deneyimde sahne performanslarıyla izleyenleri büyüleyecek isimler arasında Azra Akın, İlhan Şen ve Erdem Kaynarca yer alırken, etkinliğe izleyici olarak katılacak yıldızlar da dikkat çekiyor. Ceren Benderlioğlu, Elçin Sangu,

Türk yıldızlar Trump Sahnesi'nde Ivana Chubbuck tekniği ile tanışıyorlar!

Özge Özpirinçci, Helin Kandemir, Fırat Topkorur, Didem Balçın, Can Kızıltuğ, Uğur Çavuşoğlu, Yıldız Çağrı Atiksoy ve daha pek çok ünlü isim, Chubbuck’ın dünyaca ünlü tekniklerine tanıklık edecek.

 Türk yıldızlar Trump Sahnesi'nde Ivana Chubbuck tekniği ile tanışıyorlar!

Daha önce Yılmaz Erdoğan, Belçim Bilgin, Selin Yeninci, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Emre Kızılırmak gibi isimlerin de katıldığı bu eşsiz etkinlikte,

Türk yıldızlar Trump Sahnesi'nde Ivana Chubbuck tekniği ile tanışıyorlar!

Chubbuck, oyunculara performanslarını zirveye taşıyacak yöntemler sunacak. Los Angeles’taki kendi stüdyosunun kurucusu olan ve Chubbuck Tekniği ile oyunculuk dünyasında devrim yaratan bu usta isim,

Türk yıldızlar Trump Sahnesi'nde Ivana Chubbuck tekniği ile tanışıyorlar!

Türk oyuncuların sınırlarını zorlamasına rehberlik edecek.

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