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Türk doktorların dünya çapındaki başarısı!

Türk doktorların dünya çapındaki başarısı! İşte detaylar...

Türk doktorların dünya çapındaki başarısı!

Günümüzde çok popüler bir konu olan Longevity alanında uzman bilim insanları, yurt dışında ülkemizi temsil edecekler. Epigenetic Coaching’in Kurucusu Doç. Dr. Gülsen Meral Önderliğinde, Longevity uzmanı doktorlardan oluşan bir heyet, 19-20 Haziran 2025 de, Avusturya’nın Başkenti Viyana’da düzenlenen 3rd European Congress on Human Genetics adlı uluslararası kongreye çalışmalarını aktarmak üzere davet edildi.

Türk doktorların dünya çapındaki başarısı! 

Oturum Başkanı olarak kongreye liderlik edecek olan Pediatri Uzmanı Doç. Dr. Gülsen Meral’in beraberinde, Bilimsel çalışmalarının yanısıra Toplum Gönüllüsü olarak da pek çok projede yer alan Dr.Çiğdem Üregen de konuşmacı olarak yer alacak.

Türk doktorların dünya çapındaki başarısı!
Longevity Konusunda Uzman bilim insanlarından oluşan Epigenetic Coaching Üyeleri Sunumlarında , genetik yatkınlıklar doğrultusunda hazırlanan kişiselleştirilmiş beslenme programlarının ve yaşam tarzı yaklaşımlarının, epigenetik saati geri çevirmeye, sağlıklı yaşlanmaya ve uzun ömre katkısı ayrıntılı biçimde ele alacaklar.

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