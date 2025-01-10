Tülin Şahin’in adı Saracoğlu’nda yıldızlara yazıldı

Kariyerinde 25. yılını kutlayan Tülin Şahin, “Fenerbahçe ve StarFan’in bu jesti benim için çok değerli. Fenerbahçe sevgisi bambaşka bir duygu. Sürekli biriken, çok özel anılarım var. Tüm camiaya teşekkür ederim.” dedi.

Tülin Şahin’in yıldızının hemen yanında, maça gitmeyi çok seven 5 yaşındaki kızı Siena’nın da yıldızı bulunuyor. Taraftarlar, StarFan projesiyle kendileri veya sevdikleri adına isimlerini stadyumun farklı noktalarına yerleştirilen yıldızlara ekletebiliyor.

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