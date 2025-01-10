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Tülin Şahin’in adı Saracoğlu’nda yıldızlara yazıldı

Model Tülin Şahin, StarFan projesi kapsamında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yer alan Efsane Yol’daki yıldızlar arasında yerini aldı.

Tülin Şahin’in adı Saracoğlu’nda yıldızlara yazıldı

Kariyerinde 25. yılını kutlayan Tülin Şahin, “Fenerbahçe ve StarFan’in bu jesti benim için çok değerli. Fenerbahçe sevgisi bambaşka bir duygu. Sürekli biriken, çok özel anılarım var. Tüm camiaya teşekkür ederim.” dedi.
 
Tülin Şahin’in adı Saracoğlu’nda yıldızlara yazıldı
 
Tülin Şahin’in yıldızının hemen yanında, maça gitmeyi çok seven 5 yaşındaki kızı Siena’nın da yıldızı bulunuyor. Taraftarlar, StarFan projesiyle kendileri veya sevdikleri adına isimlerini stadyumun farklı noktalarına yerleştirilen yıldızlara ekletebiliyor.

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