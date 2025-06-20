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Tülin Şahin'den Gazi Koşusu tüyoları

Tülin Şahin'den Gazi Koşusu tüyoları. İşte detaylar...

Tülin Şahin'den Gazi Koşusu tüyoları

Tülin Şahin, Nişantaşı City’s çıkışı görüntülendi. Gazi Koşusu'na gideceği için hazırlık yaptığını söyleyen model, "29 Haziran'da yapılacak. Şapka provasına geldim. Hem de televizyon programına çekmek istedik. Benim şapkam sürpriz. Belli bir kuralları var ama... Şapkanın boyu 10 cm. olması lazım. Çapı da 10-15 cm. olması gerekiyor yoksa izlerken kimse atları göremez. Kıyafette kesinlikle dekolte olmaması gerekiyor. Elbisenin boyu dizin 3-4 parmak üstünde olmalı... Klasik kumaşlar dantel ve eskiye atıfta bulunmak için puantiye giyiyor o zamanda herkes pişti oluyor. Bu sene puantiye moda... Elbisenin askı çapıda var, belli kalınlıkta olması gerekiyor. Odak noktası şapka olmalı ama... Çoğu kişi uymuyor. Bu bizde değil sadece dünya standartlarında böyle... Yıllar önce Gazi Koşusu'na katılmıştım" dedi.

Tülin Şahin'den Gazi Koşusu tüyoları


Şahin, "Sizin binicilikle aranız nasıl?" sorusuna, "Yıllarca at bindim. Sevdiğim atım vardı. Bel fıtığım var. Moda dünyasında herkesin bel fıtığı var. Doktorum yasakladı, ata veda ettim. Ara ara bindiğim oluyor. İnsana iyi geliyor" yanıtını verdi. Tatil için model, "Daha program yapmadım. Annem hasta... Altı ay enfeksiyon kapmaması lazım. Yurt dışı seyahatim çok var. İtalya ve New York var" diye konuştu.

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