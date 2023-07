 Tuğçe Tayfur'un eski nişanlısı Burak Kalfa'ya 2 ay uzaklaştırma!

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Sanatçı Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın tek çocuğu olan Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa tarafından psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını, tehdit ve şantaja uğradığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Soruşturma başlatan savcılık, Burak Kalfa hakkında yakalama ve telefonlarına el koyma kararı verdi. Tuğçe Tayfur bir de avukatı İsmail Demirci aracılığıyla Aile Mahkemesi’ne başvurarak Burak Kalfa hakkında korunma talep etti. Talebi haklı bulan mahkeme, Burak Kalfa’nın 2 ay süreyle Tuğçe Tayfur’a yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

EVE KAPATIP YUMRUKLADI

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur (35), iş insanı sevgilisi Burak Kalfa ile geçtiğimiz yıl eylül ayında evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Tuğçe Tayfur'un, nişandan 16 gün sonra Burak Kalfa ile yollarını ayırdığı ortaya çıkmıştı.

Ayrılık sürecinden sonra nişanlısının kendisini ve ailesini tehdit ettiğini belirten Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından şaşırtan açıklamalar yapmıştı: Başına gelecek her şeyden sen sorumlusun! Seni adalete teslim ediyorum. Uzaklaştırma kararın olmasına rağmen durmuyorsun ama seni elbet savcılık yakalayacak ve hak ettiğin cezayı alacaksın. Beni sahipsiz sandın ama değilim Burak Efendi... Arkamda beni seven bir sürü insan var ve onların manevi desteğiyle bu hukuk savaşına giriyorum.

Ben artık 6 aydır yaptığın psikolojik şiddete, küfürlerine, tehditlerine, şantajlarına karşı sessiz kalmayacağım. Senin nasıl biri olduğunu öğrenip ayrılmak istediğimde beni eve kilitlediğin günler için, beni yumruklayıp " İstediğim mekanda sahneye çıkacaksın" dediğin günler için, siyasete girmek için adımı kullandığın günler için, annemi babamı beni zarar vermekle tehdit ettiğin için ben gemileri yaktım artık! Elimde videoların var diye beni zorla yanında tuttun ama Allah artık öyle büyük ki kimseden korkmuyorum! Benimle birlikte bir kaç kadının daha canını yaptığını biliyorum ve eminim onlar da sessiz kalmayacak!

Başına gelecek her şeyden sen sorumlusun Burak Kalfa!

