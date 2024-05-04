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İrem Derici’yi hiç böyle görmediniz! Resmen isyan etti! Neden kafasına kafasına vurdu?

İrem Derici’yi hiç böyle görmediniz! Resmen isyan etti! Neden kafasına kafasına vurdu? İşte detaylar...

İrem Derici’yi hiç böyle görmediniz! Resmen isyan etti! Neden kafasına kafasına vurdu?

İrem Derici, Nişantaşı'nda görüntülendi. Şarkıcı, komşularının yaptığı gürültüden dolayı uyuyamadığı için sinirlerinin bozulduğunu söyleyip, "Yıl 2024 olmuş hâlâ tadilat, bunun bir saati olmalı. Bu insanlar öküz mü? Ben nasıl uyuyacağım? Ben geliyorum Adana’dan sabah 5’te tadilatla uyanıyorum iki saat sonra. Defolup gideceğim Göksu taraflarına. Apartman falan olmuyor benim için artık” dedi.

 İrem Derici’yi hiç böyle görmediniz! Resmen isyan etti! Neden kafasına kafasına vurdu?

Derici, sayfiye bir yerde ve müstakil evde yaşaması halinde korkup korkmayacağı hakkında “Hırsız benden korksun. Baksana şu sıfata, eve girse herif mesleği bırakır. Ses beni sıkıyor. Zaten hayatım ses içinde geçiyor. Ben yaşlı karıyım çekemem gürültü” şeklinde konuştu.

 İrem Derici’yi hiç böyle görmediniz! Resmen isyan etti! Neden kafasına kafasına vurdu?

Şarkıcı ayrıca geçtiğimiz günlerde Serdar Ortaç’tan şarkı aldığı açıklamasında bulunan Merve Boluğur’la ilgili soruya “Ne güzel çıkarsın, herkes çıkarsın. Merve’yi ben çok seviyorum. Ne kadar millet ‘deli’ dese de dünyanın en tatlı delisi, çok zeki ve çok duygusal bir kadın” ifadelerini kullandı.

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