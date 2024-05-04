  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Çocuk Kalbi’nin galası yapıldı

İlker Aksum, Alihan Türkdemir ve Eser Eyüboğlu’nun başrollerini paylaştığı Çocuk Kalbi’nin galası yapıldı. Film ekibiyle birlikte çok sayıda davetlinin katıldığı gala renkli görüntülere sahne oldu.

Çocuk Kalbi’nin galası yapıldı

Dünya çocuk klasiklerinin başında gelen Çocuk Kalbi kitabından aynı adla uyarlanan film 3 Mayıs’ta tüm Türkiye’de vizyona girecek.

Çocuk Kalbi’nin galası yapıldı

İlker Aksum, Alihan Türkdemir ve Eser Eyüboğlu’nun başrollerini paylaştığı Çocuk Kalbi’nde sinema ve dizi dünyasından tanıdığımız birçok çocuk yıldız ve ünlü konuk oyuncular da rol alıyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Meriç Aral'ın AVM tarzı
  Magazin

Meriç Aral'ın AVM tarzı

Sosyal medya detoksu yapan Tuğba Özay neden ara verdiğini açıkladı!
  Magazin

Sosyal medya detoksu yapan Tuğba Özay neden ara verdiğini açıkladı!

Yılmaz Erdoğan ile aşk görüntüsüyle gündem olan Cansu Taşkın cephesi ilk kez konuştu!
  Magazin

Yılmaz Erdoğan ile aşk görüntüsüyle gündem olan Cansu Taşkın cephesi ilk kez konuştu!

Sefo'dan sonra o ünlü isim de etek giydi!
  Magazin

Sefo'dan sonra o ünlü isim de etek giydi!

'Ezel' dizisi oyuncuları 13 sene sonra bir araya geldi! Buluşmanın konsepti dikkat çekti!
  Magazin

'Ezel' dizisi oyuncuları 13 sene sonra bir araya geldi! Buluşmanın konsepti dikkat çekti!

Özgün, eşiyle ilk kez röportaj verdi! Nida Karaçar, Özgün’ün evde yaptığı işleri tek tek saydı
  Magazin

Özgün, eşiyle ilk kez röportaj verdi! Nida Karaçar, Özgün’ün evde yaptığı işleri tek tek saydı