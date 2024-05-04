Çocuk Kalbi’nin galası yapıldı

Dünya çocuk klasiklerinin başında gelen Çocuk Kalbi kitabından aynı adla uyarlanan film 3 Mayıs’ta tüm Türkiye’de vizyona girecek.

İlker Aksum, Alihan Türkdemir ve Eser Eyüboğlu’nun başrollerini paylaştığı Çocuk Kalbi’nde sinema ve dizi dünyasından tanıdığımız birçok çocuk yıldız ve ünlü konuk oyuncular da rol alıyor.

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