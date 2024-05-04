Yasemin Sakallıoğlu’na İstanbul Üniversitesi’nde büyük ilgi

İstanbul Üniversitesi İşletme Kulübü’nün davetlisi olarak geçtiğimiz günlerde Kariyer Şenlikleri’ne konuk olan komedyeni üniversiteli gençler ilgiyle dinledi. Tavsiyeleriyle gençlere ilham olan Yasemin Sakallıoğlu “Kendinize hayat yolunda yürürken konum göndermeyi unutmayın. Çünkü en doğru konum kendinizden gelendir” sözleriyle büyük alkış aldı.

YAĞMURA RAĞMEN BİNLERCE KİŞİ

Türkiye’nin birçok şehrinde gerçekleştirdiği gösterilerde yüz binlerce hayranıyla buluşmaya devam eden Yasemin Sakallıoğlu üniversite söyleşisinin hemen ardından ‘Doğru Koca Nasıl Seçilir?’ gösterisiyle Bursa KültürPark Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnedeydi.

BKM organizasyonuyla gerçekleşen gösteride gelenek bozulmadı. Yağmur altında 2 saat boyunca kahkaha tufanı yaşatan ünlü komedyen, gösterinin sonunda seyircisiyle selfie şovu da yaptı.

Yasemin Sakallıoğlu, ‘Doğru Koca Nasıl Seçilir?’ gösterisiyle; 23 Mayıs’ta Bostancı Gösteri Merkezi, 26 Mayıs’ta İzmir KültürPark Açıkhava, 27 Mayıs’ta Antalya Açıkhava, 29 Mayıs’ta Mersin Yeni Şehir Belediyesi, 30 Mayıs’ta Adana Çukurova Üniversitesi ve 1 Haziran’da Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde sahnede olacak.

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