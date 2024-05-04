 Özgün, eşiyle ilk kez röportaj verdi! Nida Karaçar, Özgün’ün evde yaptığı işleri tek tek saydı

Özgün, eşi Nida Karaçar ile Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Şarkıcı, diş kontrolü için geldiğini belirtti. Özgün, "Konserler devam ediyor. Bu sene şarkı yok gibi... Konser ağırlık gidiyoruz bu ara" dedi. Oyuncuların şarkıcılık yapmasına Özgün, "İyi bir oyuncunun, iyi dans ve iyi şarkı söylemesi ekstra durum değil, olması gereken şey. Kötü şarkı söylüyorsa, kötü oyuncudur. İyi oyuncunun kötü şarkı söyleyeceğini zannetmiyorum" diye konuştu.

Şarkıcı, "Son dönemde güzel eserler yapılıyor mu? 90'lı dönemin şarkıcıları yeni eserleri beğenmiyor. Siz ne düşünüyorsunuz" sorusuna, "Son dönemde iyi şarkılar var. Mert Demir ve Zeynep Bastık güzel işler yaptı. Zeynep Bastık'ın 'Lan' ve Mert Demir'in 'Ateşe Düştüm' güzel. Bu senenin dinlenen ve favori eserleri... Biraz jenerasyon değişti. 90'larda her şarkı da iyi değildi. Ama çok iyi şarkılar vardı o dönem. Düşünsenize şimdi bana göre, koca sene iki şarkı çıkıyor. 90'ların tadı keyfi başka" yanıtını verdi. Özgün, eylül ayında çıkacak çocuk oyunu üzerine çalıştığını belirtti.

EVİNE BAĞLI

Nida Karaçar, "Özgün Bey evde nasıl?" sorusuna, "Evine bağlı. Çamaşır ve ütü onda. Başkasına dokundurmaz. Mutfakta da iyi... Yemekte yapıyor. Bana çok yardımcı oluyor. Şehir dışından geliyor gece yarısı Ediz kalkıyor uyumadan oyun oynuyor. İşten sonra bile oğlumuzla ilgileniyor" diye cevap verdi.

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