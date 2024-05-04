Yaşar İpek’in platonik aşk açıklaması olay oldu! “Esmer ve genç bir pop sanatçısı”

Pınar Kerimoğlu’nun sorularını yanıtlayan Yaşar İpek, aldığın en büyük karar neydi sorusuna “Sanırım 9 yaşında ilkokul öğretmenimden ders sırasında tuvalete gidebilir miyim diye izin alıp okulu bırakmam olmuştur. O gün onu yapmam gerekiyordu, ailevi sebeplerden dolayı bunu yaptım ve asla pişman değilim” şeklinde cevap verdi.

PLATONİK AŞK YAŞIYORUM

Aşk hayatı ile de çok konuşulan başarılı şarkıcıdan bomba gibi bir itiraf geldi. Yaklaşık bir aydır bir şarkıcıya platonik hayranlık beslediğini belirten Yaşar İpek “Esmer ve genç bir pop sanatçısı, sanırım Türkiye de onun adında başka bir isim daha yok. Eğer ki dikkat ederse ve hikayelerine bakan birisi ise beni çok kolaylıkla fark edebilir” açıklaması ile herkesin aklında kim bu popçu diye soru işaretleri oluştu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.