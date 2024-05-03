Sıla Türkoğlu 'Kızılcık Şerbeti' dizisindeki partneri Doğukan Güngör ile aşk mı yaşıyor? Türkoğlu'ndan açıklama geldi!

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde hayat verdikleri Doğa ve Fatih karakterleri ile adlarından söz ettiren Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör yeniden aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti.



İkilinin, bir mekanda eğlenmesi iddiaları güçlendirmişti.



Türkoğlu, Instagram'dan açıklama yaptı.



Oyuncu, dizideki partneriyle aşk yaşamadığını söyledi.

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