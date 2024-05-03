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Sıla Türkoğlu 'Kızılcık Şerbeti' dizisindeki partneri Doğukan Güngör ile aşk mı yaşıyor? Türkoğlu'ndan açıklama geldi!

Sıla Türkoğlu 'Kızılcık Şerbeti' dizisindeki partneri Doğukan Güngör ile aşk mı yaşıyor? Türkoğlu'ndan açıklama geldi! İşte detaylar...

Sıla Türkoğlu 'Kızılcık Şerbeti' dizisindeki partneri Doğukan Güngör ile aşk mı yaşıyor? Türkoğlu'ndan açıklama geldi!

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde hayat verdikleri Doğa ve Fatih karakterleri ile adlarından söz ettiren Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör yeniden aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti.

Sıla Türkoğlu 'Kızılcık Şerbeti' dizisindeki partneri Doğukan Güngör ile aşk mı yaşıyor? Türkoğlu'ndan açıklama geldi!
İkilinin, bir mekanda eğlenmesi iddiaları güçlendirmişti.

Sıla Türkoğlu 'Kızılcık Şerbeti' dizisindeki partneri Doğukan Güngör ile aşk mı yaşıyor? Türkoğlu'ndan açıklama geldi!
Türkoğlu, Instagram'dan açıklama yaptı.

Sıla Türkoğlu 'Kızılcık Şerbeti' dizisindeki partneri Doğukan Güngör ile aşk mı yaşıyor? Türkoğlu'ndan açıklama geldi!
Oyuncu, dizideki partneriyle aşk yaşamadığını söyledi.

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