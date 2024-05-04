İlker Kaleli’nin başrolde olduğu ‘La Pasion Turca’nın İspanyol kanal Antena 3’te ki yayın tarihi belli oldu. Daha önce 24 Mart’ta dijital yayın platformu Atresplayer’da yayınlanan dizi, şimdi de İspanyol kanal Antena 3’te izleyici karşısına çıkıyor.

İlker Kaleli’nin İspanyol oyuncu Maggie Civantos ile başrolde yer aldığı İspanyol dizi ‘La Pasion Turca’ İspanya’nın en büyük televizyon kanalı Antena 3’te 9 Mayıs Perşembe günü yayınlanmaya başlayacak.

İspanya’yla beraber aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Hollanda, Doğu Avrupa ve Latin Amerika ülkelerinde de Antena 3 kanalında yayında olacak.

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