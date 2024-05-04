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Sefo'dan sonra o ünlü isim de etek giydi!

Sefo'dan sonra o ünlü isim de etek giydi! İşte detaylar...

Sefo'dan sonra o ünlü isim de etek giydi!

Kemal Doğulu, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Sefo'dan sonra o ünlü isim de etek giydi!

Yeni projelerinden bahseden şarkıcı, "İki projem var. Biri moda diğeri makyaj... Onun toplantıları var. YouTube kanalında olacak. Artık televizyon bitti, herkes YouTube'da... YouTube'da olunca daha rahat olacağız" dedi.

 Sefo'dan sonra o ünlü isim de etek giydi!

Tarzıyla dikkat çeken Doğulu, "Üniseks pantolon... Kendime rahat bir kombin yaptım. Bütün dünyada bu moda... Kadın ve erkeklerin ne giyeceğine karışılmasın. Makyaj, topuklu ayakkabı ve etekler, erkekler için icat edildi. Erkekler neden etek giymesin?" diye konuştu.

 Sefo'dan sonra o ünlü isim de etek giydi!

Erkek sanatçıların estetik yaptırmasına Doğulu, "Aynaya baktığında memnun değilse, yaptırabilir. Cenk Eren'i beğendim. Rafet El Roman ve Gökhan Özen olmamış. Ben kendi halimden memnunum. Erkekler de ojeyi de yadırgamıyor. Şu milleti rahat bıraksınlar. Biz de modern ülkesiyiz. İsteyen istediği gibi giyinir, istediğini sürer. Kaş almasın erkekler yeter. Kaş alınmış erkek garip duruyor. Çok çirkin kaşlar görüyorum erkeklerde... Tek kaş martı gibi olmadıkça okeyim. Doğallıktan yanayım ben. Kaşımı almam" açıklamasını yaptı. Şarkıcı, kardeşi Kadir Doğulu ile barışmadığını belirterek, "Gelip elimi öpsün belki barışırım" sözlerini yineledi.

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