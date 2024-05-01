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Cenk Eren operasyon geçirdi! Hastane odasından açıklama yaptı

Cenk Eren operasyon geçirdi! Hastane odasından açıklama yaptı. İşte detaylar...

Cenk Eren operasyon geçirdi! Hastane odasından açıklama yaptı

Yüzüne bir takım estetik operasyonları yaptıran Cenk Eren, sağ gözümde retina yırtılması oldu.

Cenk Eren operasyon geçirdi! Hastane odasından açıklama yaptı
Şarkıcı, operasyon geçirdi.

Cenk Eren operasyon geçirdi! Hastane odasından açıklama yaptı
Hastane odasından paylaşım yapan Eren, "Dün sabah retina ameliyatım Prof. Dr Tunç Ovalı hocam sayesinde çok başaralı geçti aslında bu gün evime geçmem gerekiyordu ama evime giden yollar kapalı olduğu için hastaneden bir gece daha kalıcağım. Bu ara hastanede bile yakışıklıyım" dedi.

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