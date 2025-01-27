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Tuğçe Kandemir’den çifte mutluluk!

Son dönemde yayınladığı "Açıldı Kapılar" şarkısıyla müzik listelerinde zirveye yerleşen Türk pop müziğinin sevilen ismi Tuğçe Kandemir, hem kariyerindeki başarılarıyla hem de özel hayatındaki gelişmelerle gündemden düşmüyor.

Tuğçe Kandemir’den çifte mutluluk!

 

Çiçeği burnunda anne olan Tuğçe Kandemir, minik oğlu Demir’in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerine duygu dolu anlar yaşattı. 

Tuğçe Kandemir’den çifte mutluluk!

Paylaşımında, “Demir’in 40’ı uçtu” notunu düşen sanatçı, anneliğin kendisi için tarifsiz bir mutluluk olduğunu dile getirdi.

Tuğçe Kandemir’den çifte mutluluk!

Kariyerindeki başarılarını özel hayatındaki bu anlamlı dönem ile taçlandıran Kandemir, hayranlarından gelen tebrik ve destek mesajlarıyla da büyük bir ilgi gördü.

Tuğçe Kandemir’den çifte mutluluk!

Annelik yolculuğuna adım atan sanatçı, aynı zamanda müzik listelerinde zirvedeki yerini koruyor.

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