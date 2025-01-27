Tuğçe Kandemir’den çifte mutluluk!

Çiçeği burnunda anne olan Tuğçe Kandemir, minik oğlu Demir’in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerine duygu dolu anlar yaşattı.

Paylaşımında, “Demir’in 40’ı uçtu” notunu düşen sanatçı, anneliğin kendisi için tarifsiz bir mutluluk olduğunu dile getirdi.

Kariyerindeki başarılarını özel hayatındaki bu anlamlı dönem ile taçlandıran Kandemir, hayranlarından gelen tebrik ve destek mesajlarıyla da büyük bir ilgi gördü.

Annelik yolculuğuna adım atan sanatçı, aynı zamanda müzik listelerinde zirvedeki yerini koruyor.

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