Tuğba Özay Darülaceze konuklarına iftar verdi

Geceye sanat dünyasından birçok ünlü isim katılarak Darülaceze konuklarına keyifli anlar yaşattı. Sahne alan Safiye Soyman, Maral, Nagihan Karadere, Latif Doğan, Tarık Mengüç, Ferman Toprak söyledikleri şarkılarla davetlilere unutulmaz bir Ramazan akşamı yaşattı.

Ünlü model ve oyuncu Wilma Elles, modacı Pınar Kerimoğlu, ünlü iş insanı Türkan Şerbetçi, duayen gazeteci Nurcan Sabur da geceye renk katan isimler arasındaydı.

Tuğba Özay, iftar yemeği sonrası yaptığı konuşmada, “Ramazan, paylaşmak ve birlik olmak demektir. Büyüklerimizle, kıymetli konuklarımızla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” diyerek bu anlamlı gecenin önemine vurgu yaptı.

Misafirler, hem lezzetli iftar sofrasının hem de muhteşem müzik ziyafetinin tadını çıkarırken, gece boyunca samimi ve duygusal anlar yaşandı.

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