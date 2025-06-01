  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Tuğba Özay'dan Kafes'e rüya gibi klip!

Tuğba Özay'dan Kafes'e rüya gibi klip! İşte detaylar...

Tuğba Özay'dan Kafes'e rüya gibi klip!

Ünlü sanatçı Tuğba Özay, yeni teklisi Kafes için görsel şölen niteliğinde bir klip çekti.

Tuğba Özay'dan Kafes'e rüya gibi klip!
Klibin çekimleri İstanbul’un gözde mekânlarından Kınalıada’da bulunan Noya Beach’de gerçekleştirildi.

 Tuğba Özay'dan Kafes'e rüya gibi klip!


Farklı mekânlarda, birbirinden şık abiye kostümleriyle göz dolduran Özay, klipte otel odasından sokak ve plaj gibi mekanlarda dansçılarla birlikte etkileyici performanslara imza attı.

 Tuğba Özay'dan Kafes'e rüya gibi klip!

Estetik görüntüler ve yaratıcı kurgusuyla Kafes klibi, izleyenlere hem müzikal hem de görsel bir şölen vaat ediyor.

 

Tuğba Özay'dan Kafes'e rüya gibi klip!
Ünlü sanatçı Tuğba Özay, yeni şarkısı Kafes için çektiği klibin detaylarını basın mensuplarıyla paylaştı. Özay, özel olarak hazırlattığı kostümleriyle dikkat çeken klip için, “Muhteşem bir klip oldu. Ekip harikaydı" dedi.

Tuğba Özay'dan Kafes'e rüya gibi klip!
Klibin çekim mekanını Kınalıada Noya Beach olarak seçmesinin nedenini ise şöyle açıkladı: "Farklı bir mekan arayışındaydık. Şarkımın içeriğine en uygun yerin Kınalıada olduğuna karar verdik."

Tuğba Özay'dan Kafes'e rüya gibi klip!
Yeni şarkısını “Bebeğim dediğim bebeğim” sözleriyle tanımlayan Özay, “Doğmasına sayılı gün kaldı. İsmi de ‘Kafes’ olacak” dedi. Şarkının sözlerinin kendisine ait olduğunu belirten Tuğba Özay, bestesinin ise hem kendisine hem de İlkay Toktaş’a ait olduğunu söyleyerek kadın dayanışması yaptıklarını belirtti. Klibin yönetmenliğini ise uzun yıllardır birlikte çalıştığı Erkan Nas’ın üstlendiğini söyledi ve “Kendisiyle çalışmaktan çok memnunum.” diye ekledi. Özay yine geleneği bozmadı ve farklı konseptlerde çokça fotoğraf çekimi yaptı. Fotoğraflar uzun yıllardır çalıştığı Buse Tirman’a ait...


Tuğba Özay, yaz aylarında Kafes şarkısının her yerde duyulacağını da iddialı bir şekilde duyurdu. Seyhan Müzik etiketiyle müzikseverlere sunulacak olan KAFES 90’ların unutulmaz aranjörlerini de çağrıştırıyor. Tuğba Özay, 90'ların tadının hem müzikte hem televizyonda çok başka olduğunu ve o yılları özlediğini de ifade etti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    SEVDİM
  • 1
    ŞAŞIRDIM
  • 1
    BEĞENDİM
  • 1
    GÜLDÜM
  • 1
    ALKIŞ
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    BEĞENMEDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Can Kızıltuğ ile Afra Karagöz’den Alaçatı’da aşk turu
  Magazin

Can Kızıltuğ ile Afra Karagöz’den Alaçatı’da aşk turu

Pınar Altuğ Antalya'da podyuma çıktı!
  Magazin

Pınar Altuğ Antalya'da podyuma çıktı!

Sıla Türkoğlu'ndan ortaya karışık!
  Magazin

Sıla Türkoğlu'ndan ortaya karışık!

Derya Uluğ konuşulan sahne kıyafetleri hakkında konuştu!
  Magazin

Derya Uluğ konuşulan sahne kıyafetleri hakkında konuştu!

Ebru Yaşar'dan Şanlıurfa’da müzik ziyafeti
  Magazin

Ebru Yaşar'dan Şanlıurfa’da müzik ziyafeti

Dürdane 1901 sezonu açıyor
  Hayatın İçinden

Dürdane 1901 sezonu açıyor