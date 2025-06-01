 Tuğba Özay'dan Kafes'e rüya gibi klip!

Ünlü sanatçı Tuğba Özay, yeni teklisi Kafes için görsel şölen niteliğinde bir klip çekti.



Klibin çekimleri İstanbul’un gözde mekânlarından Kınalıada’da bulunan Noya Beach’de gerçekleştirildi.



Farklı mekânlarda, birbirinden şık abiye kostümleriyle göz dolduran Özay, klipte otel odasından sokak ve plaj gibi mekanlarda dansçılarla birlikte etkileyici performanslara imza attı.

Estetik görüntüler ve yaratıcı kurgusuyla Kafes klibi, izleyenlere hem müzikal hem de görsel bir şölen vaat ediyor.



Ünlü sanatçı Tuğba Özay, yeni şarkısı Kafes için çektiği klibin detaylarını basın mensuplarıyla paylaştı. Özay, özel olarak hazırlattığı kostümleriyle dikkat çeken klip için, “Muhteşem bir klip oldu. Ekip harikaydı" dedi.



Klibin çekim mekanını Kınalıada Noya Beach olarak seçmesinin nedenini ise şöyle açıkladı: "Farklı bir mekan arayışındaydık. Şarkımın içeriğine en uygun yerin Kınalıada olduğuna karar verdik."



Yeni şarkısını “Bebeğim dediğim bebeğim” sözleriyle tanımlayan Özay, “Doğmasına sayılı gün kaldı. İsmi de ‘Kafes’ olacak” dedi. Şarkının sözlerinin kendisine ait olduğunu belirten Tuğba Özay, bestesinin ise hem kendisine hem de İlkay Toktaş’a ait olduğunu söyleyerek kadın dayanışması yaptıklarını belirtti. Klibin yönetmenliğini ise uzun yıllardır birlikte çalıştığı Erkan Nas’ın üstlendiğini söyledi ve “Kendisiyle çalışmaktan çok memnunum.” diye ekledi. Özay yine geleneği bozmadı ve farklı konseptlerde çokça fotoğraf çekimi yaptı. Fotoğraflar uzun yıllardır çalıştığı Buse Tirman’a ait...



Tuğba Özay, yaz aylarında Kafes şarkısının her yerde duyulacağını da iddialı bir şekilde duyurdu. Seyhan Müzik etiketiyle müzikseverlere sunulacak olan KAFES 90’ların unutulmaz aranjörlerini de çağrıştırıyor. Tuğba Özay, 90'ların tadının hem müzikte hem televizyonda çok başka olduğunu ve o yılları özlediğini de ifade etti.

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